МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Министр финансов Канады Христя Фриланд в четверг выразила уверенность в способности Банка Канады вернуть инфляцию к целевому уровню и избежать укоренения повышенных темпов роста цен. При этом она предупредила, что нет гарантий того, что экономика избежит рецессии, сообщает агентство Рейтер.

"Банк начал работать над возвращением темпов роста цен к целевому уровню, и он обладает необходимыми инструментами и опытом, чтобы не допустить укоренения (повышенной) инфляции", — сказала она.

"Мягкая посадка не гарантирована", — добавила Фриланд, имея в виду ситуацию, при которой разогретая экономика замедляется, но не вступает в рецессию. По ее словам, канадская экономика находится в достаточно хорошей форме, чтобы события развивались именно по такому сценарию.

Темпы инфляции по всему миру остаются повышенными, а резкий подъем спроса привел к проблемам с предложением, тогда как цены на сырьевые товары стремительно выросли из-за боевых действий на Украине. Годовая инфляция в Канаде достигла 6,8% в апреле и, вероятно, продолжит ускоряться, прежде чем перейдет к замедлению позднее в текущем году.

С целью сдержать ускорение цен Банк Канады в этом месяце повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 1,5%, что стало вторым подряд повышением такого масштаба. Регулятор заявил, что при необходимости готов действовать более решительно.