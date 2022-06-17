С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая будет рекордным в этом году, РФ будет развивать сотрудничество с КНР, заявил российский лидер Владимир Путин. Путин: Россия вступает в новую эпоху мощной, суверенной страной

"У нас торговый оборот 140 миллиардов (долларов — ред.) и будет расти, в этом году он будет, наверное, больше, он будет рекордным. Не потому что, что текущая политическая конъюнктура нас заставляет это делать, нет, потому что это объективная картина в мире так складывается. Нам интересно и выгодно сотрудничать с Китаем, тем более, что у нас в политическом плане очень устойчивые доверительные отношения", — сказал Путин на ПМЭФ.

По его словам, РФ начала строить отношения с КНР не в связи с последними событиями, потому что в Азии и в Китае совершенно очевидно обозначилось создание новых мировых центров развития. "Это все понимают, это все видят и знают", — добавил он.

В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня проходит юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. Информационным партнером выступает РИА Новости.