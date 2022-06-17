МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Рост ВВП России в первом квартале 2022 года составил 3,5%, свидетельствуют данные Росстата. Путин: Россия понимает, что проблемы в экономике будут нарастать

Статистическое ведомство в пятницу опубликовало первую оценку о производстве ВВП в первом квартале 2022 года, она совпала с предварительной оценкой (была опубликована в мае).

"Объем ВВП России за I квартал 2022 года составил в текущих ценах 34629,2 миллиарда рублей. Индекс его физического объема относительно I квартала 2021 года составил 103,5%, относительно IV квартала 2021 года — 80,8%. Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 2022 года по отношению к ценам I квартала 2021 года составил 123,4%", — говорится в сообщении ведомства.

Минэкономразвития ожидает спада российской экономики по итогам 2022 года на 7,8%. Но ранее в пятницу глава министерства Максим Решетников говорил, что итоги первого квартала и предварительные оценки апреля говорят о том, что ситуация может сложиться лучше прогноза. По его словам, Минэкономразвития планирует уточнить свой прогноз по текущему году в конце июня.