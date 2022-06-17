С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Украинский народ талантливый, потенциал у него большой, рано или поздно ситуация там нормализуется, улучшение отношений с этой страной неизбежно, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин рассказал о реакции России на возможное вступление Украины в ЕС

"Украинский народ талантливый, безусловно, и потенциал большой. Мы исходим из того, что рано или поздно ситуация нормализуется, и мы заинтересованы в том, чтобы у всех наших соседей было процветание, тогда неизбежно, я хочу, чтобы было понятно, восстановление отношений", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня проходит юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. Информационным партнером выступает РИА Новости.