МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Путин заявил, что цены на нефть и газ поднимаются из-за действий США

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что с нуля часов завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других регионов РФ большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции", — заявил Алиханов в Telegram.

"По нашим оценкам, это от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами РФ, это в том числе строительные материалы, цемент, металлы", — отметил он.