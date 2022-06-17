Литва прекращает транзит ряда товаров в Калининград по железной дороге
Литва с субботы прекращает транзит ряда товаров в Калининград по железной дороге
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что с нуля часов завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других регионов РФ большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции", — заявил Алиханов в Telegram.
"По нашим оценкам, это от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами РФ, это в том числе строительные материалы, цемент, металлы", — отметил он.