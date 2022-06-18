АЛМА-АТА, 18 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз – "стабильный", сообщила пресс-служба Национального банка республики. Вышли данные об ускорении роста ВВП Казахстана

"Ключевым фактором сохранения кредитного рейтинга по-прежнему остаются значительные внешние резервы страны, которые в среднесрочной перспективе будут поддержаны профицитом текущего счета", — говорится в сообщении Нацбанка.

По оценке Fitch Ratings, чистые внешние резервы Казахстана на конец 2021 года составили 37% от ВВП, что значительно превышает медианный показатель по группе стран с сопоставимым кредитным рейтингом. В частности, в 2021 году активы Национального фонда составили 33,1% от ВВП, золотовалютные активы составили 18% от ВВП.

"Агентство отмечает, что, несмотря на произошедшие в стране январские события, реализацию геополитических рисков и введение санкций в отношении России, влияние этих факторов балансируется более высокими ценами на ключевые экспортные товары и увеличением добычи нефти с 2024 года в связи с расширением месторождения Тенгиз", — говорится в пресс-релизе.

Одновременно с этим, принимая во внимание тесные торговые связи с Россией, аналитики отмечают риски для ненефтяного экспорта Казахстана на фоне замедления российской экономики. Также, ввиду санкций, по оценке Fitch, нарушения в цепочках поставок могут привести к удорожанию импорта.