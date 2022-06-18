БРЮССЕЛЬ, 18 июн — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель написал в своем блоге в субботу, что ЕС рассчитывает, что решение вопроса с экспортом украинского зерна через порты Черного моря будет найдено в ближайшие дни, альтернативные пути не позволят предотвратить глобальный продовольственный кризис. Евросоюз хочет устранить последствия своих санкций для рынка продовольствия

Он отметил, что ЕС тесно работает с ООН по этому вопросу и страны союза готовы со своей стороны сделать все необходимое для достижения этой цели.

"Мы рассчитываем, что решение может быть найдено в ближайшие дни. В противном случае это спровоцирует глобальную продовольственную катастрофу", — сообщил Боррель.

По его словам, Евросоюз также продолжает содействовать экспорту украинского зерна по суше.