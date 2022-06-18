МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Телеканал Sky News сообщил, что в Лондоне проходит масштабная акция протеста на фоне кризиса стоимости жизни и рекордной инфляции в Британии. Доходы британцев падают рекордными темпами на фоне инфляции

Журналисты сообщили, что протестующие, недовольные тем, как правительство справляется с экономическими проблемами в стране, начали акцию в субботу в полдень в самом центре британской столицы. Они призывают власти к дополнительным действиям в борьбе с инфляцией и ростом стоимости жизни. Как заявил организатор акции, Британский конгресс тред-юнионов (The Trades Union Congress, TUC), работники страдают от "самого длительного и жесткого" сокращения доходов в истории.

Sky News отметил, что в акции примут участие десятки тысяч человек, среди которых будут лидеры профсоюзов и представители различных общественных организаций, отмечает телеканал. К протестующим уже присоединились некоторые члены оппозиционной Лейбористской партии.

Участники акции направились в сторону Парламентской площади в районе Вестминстер. В толпе слышна громкая музыка, в том числе песни "I Need A Dollar" и "Money, Money, Money", под которые протестующие танцуют и подпевают.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.