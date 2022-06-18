МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Механизм параллельного импорта в России следует распространить на все категории товаров, чтобы правообладатели не могли устанавливать монопольно высокие цены, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский. В Калининграде назвали действия Литвы по пресечению транзита незаконными

"Мы хотели распространить механизм параллельного импорта вообще на все и установить на территории нашей страны международный принцип исчерпания прав, который был до 2002 года. Хотели и хотим. Иначе мы так и будем жить в ситуации, когда правообладатели и дистрибьюторы устанавливают монопольно высокие цены", — сказал он в интервью РБК.

При этом, по словам руководителя антимонопольной службы, те предприятия, которые локализовали производство, построили завод, вложили деньги, обеспечивают поставку товаров, можно временно исключить из параллельного импорта. "Есть позиция Минпромторга, и мы с пониманием к ней относимся", — заключил Шаскольский.

В начале мая Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, включает более 50 категорий. Как отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, список будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.

В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.