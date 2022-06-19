МИНСК, 19 июн — ПРАЙМ. ДНР заинтересована в развитии торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией, включая сферу сельского хозяйства и поставки белорусской техники, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Что касается взаимодействия с Беларусью, то есть определенные контакты по линии бизнеса, коммерческой составляющей. Поставляется продукция из Беларуси уже, поставляется и в Беларусь продукция", — сказал Пушилин в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока это не те объемы, которые полностью могли бы удовлетворить потребности рынков двух сторон. Пушилин также высказал мнение, что порой где-то государству нужно не мешать бизнесу налаживать контакты, и тогда предприниматели быстрее находят пути для обеспечения рынка.

Он отметил, что в частности, ДНР заинтересована в сотрудничестве с Белоруссией в сфере сельского хозяйства. "Это, безусловно, и сельское хозяйство. Здесь мы заинтересованы в технологиях и возможностях, которые есть в Республике Беларусь. Если говорить о поставках удобрений – также нам интересно. Если говорить о металлургии, об угольной продукции — здесь тоже есть определенные точки соприкосновения. Также нам интересна техника, в том числе (грузовики – ред.) МАЗ, тракторы, экскаваторы", — сказал Пушилин. По его словам, "этот вопрос на разных уровнях прорабатывается".

"Думаю, все будет (идти в торговле – ред.) по нарастающей, только активизироваться", — констатировал Пушилин.