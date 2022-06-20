ПАРИЖ, 20 июн — ПРАЙМ. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" лидирует во втором туре парламентских выборов с 38,57% голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона набирает 31,6%, сообщает МВД страны после завершения обработки голосов. Die Welt рассказала, зачем Шольц, Макрон и Драги поехали в Киев

Во Франции в воскресенье состоялся второй тур выборов в Национальное собрание страны — нижнюю палату парламента. Явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%.

По данным МВД, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" получает 17,3% голосов, партия "Республиканцы" — 6,98%.

Коалиция Макрона на основании этих результатов получает 245 мест в нижней палате, а Nupes — 131 место. "Национальное собрание" и "Республиканцы" получают соответственно 89 и 61 место.