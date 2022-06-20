МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Представитель Министерства финансов Великобритании Саймон Кларк заявил, что правительство страны не ожидает экономической рецессии. Британия ввела новые санкции в отношении бизнеса и россиян

"Мы не ожидаем рецессии и нам важно не убеждать себя в обратном. Очевидно, что в мировой экономике есть существенные проблемы. Но у британской экономики также есть значительная базовая сила", — отметил Кларк.