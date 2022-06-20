МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Литвы по прекращению транзита через Калининградскую область ряда товаров является беспрецедентным, Москва считает его незаконным.

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"Решение действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся", — отметил Песков. Он подчеркнул, что действия литовских властей связаны с решением Европейского союза распространить действие санкций на транзит, что Россия считает незаконным.

Данная ситуация требует глубокого анализа со стороны Москвы, добавил Песков. 

По словам пресс-секретаря, блокада российской территории является более чем серьезной ситуацией. "Она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения", — сказал Песков.