МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Литвы по прекращению транзита через Калининградскую область ряда товаров является беспрецедентным, Москва считает его незаконным. В Совфеде рассказали о последствиях попытки блокады Калининграда Литвой

"Решение действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся", — отметил Песков. Он подчеркнул, что действия литовских властей связаны с решением Европейского союза распространить действие санкций на транзит, что Россия считает незаконным.

Данная ситуация требует глубокого анализа со стороны Москвы, добавил Песков.

По словам пресс-секретаря, блокада российской территории является более чем серьезной ситуацией. "Она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения", — сказал Песков.