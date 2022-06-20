МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Продукция предприятий с освобожденных территорий Запорожской области может помочь импортозамещению в России. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, значительная часть продукции Запорожской области важна для того, чтобы Россия стала неуязвимой для Запада. Для того, чтобы Россия была неуязвима от Запада. А все-таки сделанная в Мелитополе, Энергодаре или сделанная продукция в Бердянске – это уже сделанная в России, хоть пока не полностью официально.
Рогов добавил, что малый и средний бизнес на освобожденной территории Запорожья оживает. Сейчас важной задачей является запуск крупных предприятий и производств, что позволит обеспечить работой и средствами тысячи людей.