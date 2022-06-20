МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Продукция предприятий с освобожденных территорий Запорожской области может помочь импортозамещению в России. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. В Запорожье предложили открыть второй транспортный коридор с Крымом

По словам Рогова, значительная часть продукции Запорожской области важна для того, чтобы Россия стала неуязвимой для Запада. Для того, чтобы Россия была неуязвима от Запада. А все-таки сделанная в Мелитополе, Энергодаре или сделанная продукция в Бердянске – это уже сделанная в России, хоть пока не полностью официально.

Рогов добавил, что малый и средний бизнес на освобожденной территории Запорожья оживает. Сейчас важной задачей является запуск крупных предприятий и производств, что позволит обеспечить работой и средствами тысячи людей.