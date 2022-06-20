МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Министерство финансов планирует действовать с оглядкой на политику Банка России, наращивая расходы бюджета в ответ на ужесточение денежно-кредитной и наоборот. Об этом заявил министр финансов страны Антон Силуанов в ходе выступления на заседании бюджетного комитета в Госдуме. Силуанов высказался о "незыблемости" налоговой политики

"Мы все должны понимать, как будет себя вести бюджетная политика в сочетании с денежно-кредитной. Ведь в этом году у нас денежно-кредитная политика ужесточались, и это справедливо, с тем чтобы удержать деньги граждан в банках — были повышены процентные ставки, в этой связи бюджетная политика на жесткой денежно-кредитной политики ответила смягчением. И эта взаимосвязь бюджета и денежно-кредитной — это очень важно", — отметил глава Минфина, подчеркнув, что жесткость бюджетной политики должна сочетаться с мягкостью денежно-кредитной политики.

Отмечается, что Минфин и Банк России продолжат действовать совместно.