МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июля оказать помощь гражданам, пострадавшим от пожаров в Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Омской, Новосибирской и Курганской областях. Путин отметил важность роста продолжительности жизни в России

Глава государства подписал указ о мерах по ликвидации последствий пожаров в этих регионах, текст документа опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, до 1 августа кабмин и региональные власти должны оказать социальную поддержку гражданам, чьи дома пострадали от пожаров, оперативно определить источники финансирования этих мероприятий и в кратчайшие сроки довести денежные средства.

Правительству и ЦБ поручено до 1 сентября проработать реструктуризацию кредитов для пострадавших от пожаров в шести регионах. Кроме того, страховщикам рекомендовано ускорить выплаты по договорам страхования, сократить перечень представляемых документов и упростить процедуры их представления. Путин провел встречу с губернатором Мурманской области

Высшие должностные лица Красноярского края, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей должны до 1 октября провести оценку ущерба, причиненного в результате пожаров жилым помещениям, объектам социальной, инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры.

Президент также поручил в срок до 15 ноября завершить первоочередные восстановительные работы на пострадавших от пожаров объектах социальной, инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, а также провести ремонт поврежденного и строительство нового жилья для граждан, пострадавших от пожаров.