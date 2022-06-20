МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у российского руководства есть понимание, как обеспечить дальнейшее социально-экономическое развитие страны в условиях санкций. Эстония с 10 июля вводит запрет на ввоз санкционных товаров из России

"Попытки удушить Россию, изолировать её не удались. У нас есть понимание…как переформатировать наше экономическое пространство", — отметила Матвиенко в ходе встречи с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом.