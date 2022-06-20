МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Литва не вводила ограничения в отношении транзита грузов в Калининградскую область, а только исполняла санкции Евросоюза. Об этом завили в министерстве иностранных дел страны. Российский дипломат оценил ущерб блокады Калининграда для Литвы

Отмечается, что в МИД Литвы состоялась встреча с временным поверенным в делах России Сергеем Рябоконем, где российскому дипломату была вручена нота с разъяснениями ограничительных мер касательно транзита грузов в Калининградскую область. Представители литовского внешнеполитического ведомства также опровергли информацию, распространяемую представителями России, что страна запретила транзит в Калининградскую область.

По словам дипломатов, через территорию Литвы продолжается перевозка пассажиров и товаров, на которые не распространяется санкционный режим Евросоюза, в Калининградскую область и из нее. В отношении этого транзита Литва не ввела никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений. Страна последовательно осуществляет санкции ЕС, у которых есть разные переходные периоды и сроки вступления в силу.