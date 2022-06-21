МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Страны — члены Европейского союза намерены официально предоставить Украине статус кандидата, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. В Евросоюзе обсудят седьмой пакет антироссийских санкций

По информации собеседников агентства, на прошедшей в понедельник встрече представителей стран ЕС никто не возражал против этого решения

Отмечается, что на прошлой неделе Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата, что является первым, но очень символичным шагом на долгом пути к членству ЕС. При этом исполнительный орган блока выдвинул условия, которые Киеву придется выполнить в будущем — они касаются вопросов, связанных с верховенством закона, реформой судебной системы и борьбой с коррупцией.

Блок также намерен поддержать мнение комиссии о предоставлении статуса кандидата Молдавии а также Грузии, при условии выполнения определенных дополнительных требований, заявили источники.

Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе 23-24 июня, когда рекомендации комиссии, как ожидается, будут одобрены. Окончательное решение о предоставлении статуса кандидата и любые сопутствующие условия должны быть одобрены всеми государствами-членами, прежде чем оно станет окончательным.

Согласно проекту решений саммита, с которым ознакомился Bloomberg, предлагаемая формулировка по этому вопросу еще не оформлена в письменном виде.

При этом несколько участников блока, в том числе Венгрия, выступили за предоставление статуса кандидата в ЕС Боснии и Герцеговине, однако, как отмечается, это сочли "проблематичным".