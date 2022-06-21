МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. В российской истории никогда не было периода, чтобы можно было ничего не делать, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.

"Всегда Россия шла через какие-то испытания, впрочем, так же, как и любой человек, который идет к своей цели", — сказал он.

Путин отметил, что РФ сейчас вступила в очередную пору испытаний, из-за чего возникают различные ограничения, в том числе в гражданской сфере. "Да, ограничения есть, но они точно преодолеваются и будут преодолены", — отметил российский лидер.

По словам президента, ситуации, когда кого-то приводят к поставленной цели "под ручки", случаются редко и обычно заканчиваются тем, что человек не может эффективно распорядиться полученным. Путин предложил досрочно назначать пенсии многодетным отцам

"Всегда, чтобы достичь цели, нужно идти через определенные трудности, но, как известно, дорогу осилит именно идущий", — добавил Путин.

Читайте также: О санкциях, бизнесе и ошибках Запада. Путин выступил на ПМЭФ