Путин заявил, что Россия проходит через очередную пору испытаний
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. В российской истории никогда не было периода, чтобы можно было ничего не делать, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.
"Всегда Россия шла через какие-то испытания, впрочем, так же, как и любой человек, который идет к своей цели", — сказал он.
Путин отметил, что РФ сейчас вступила в очередную пору испытаний, из-за чего возникают различные ограничения, в том числе в гражданской сфере. "Да, ограничения есть, но они точно преодолеваются и будут преодолены", — отметил российский лидер.
По словам президента, ситуации, когда кого-то приводят к поставленной цели "под ручки", случаются редко и обычно заканчиваются тем, что человек не может эффективно распорядиться полученным.
"Всегда, чтобы достичь цели, нужно идти через определенные трудности, но, как известно, дорогу осилит именно идущий", — добавил Путин.
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