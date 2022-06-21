МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Россия не будет менять никаких планов из-за санкций, будет делаться все запланированное, для этого есть возможности, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, принявшая участие по конференцсвязи в церемонии закладки первого камня на строительстве федерального детского реабилитационного центра в Евпатории. Латвия рассказала об энергетических сложностях следующей зимой

"Казалось бы, живём в такое сложное время, главная задача — сохранить экономику, социальные обязательства, а мы открываем строительство нового детского объекта. Это здорово, это ещё раз подтверждает, что никакие планы Россия не будет менять в угоду тем, кто наложил на нас санкции, и все, что задумано, мы реализуем. Для этого у страны есть все возможности", — заявила она.

По словам спикера, особенно незыблемым это правило будет в области защиты детства.