МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. По сообщению Министерства транспорта России, дополнительный флот будет привлечен для обеспечения транспортной доступности Калининградской области из-за ограничения транзита в регион. Калининградскую энергосистему переведут в изолированный режим работы

"Принято решение о привлечении дополнительного флота для обеспечения транспортной доступности региона. С 25 июня на линию Бронка – Санкт-Петербург будет поставлен универсальный сухогруз Северного морского пароходства. В сентябре на линию будет поставлен еще один новый железнодорожный паром, ходовые испытания которого близятся к завершению", — говорится в пресс-релизе ведомства. Отмечается, что при необходимости флот будет увеличен.

По данным министерства, Сегодня на паромной переправе Усть-Луга – Балтийск работают четыре судна, среди которых три железнодорожных парома и многофункциональное судно с возможностью перевозки накатных, генеральных грузов и контейнеров, подчеркнули в министерстве. Координацией движения грузов займется Оперативный штаб по обеспечению транспортной доступности региона, в состав которого вошли "члены правительства Калининградской области, федеральных органов исполнительной власти, в том числе Минтранс России, представители бизнеса и предпринимательского сообщества".

Также, на текущий момент определен перечень приоритетных для обеспечения нормальной жизнедеятельности региона товаров, попавших под запрет к транзиту, который будет перенаправляться с железнодорожного и автомобильного транспорта в порты Ленинградской области с дальнейшей отправкой грузов морским сообщением.