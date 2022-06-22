МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Развитие Мариуполя до 2035 года предполагает численность населения города до 500 тысяч человек, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В Мариуполе начали строить жилые районы

"Мы на сегодняшний день рассмотрели сценарное развитие Мариуполя, видим его в перспективе до 2035 года с количеством жителей порядка 500 тысяч", — сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в рамках развития Мариуполя рассматривается дополнительное усиление портовых мощностей города.

"Мы смотрим, как дополнительно усилить портовые мощности, смотрим, как развивать туризм, как сделать рекреационные зоны, и какие виды бизнеса еще можно развить на территории Мариуполя", — рассказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

Мастер-план развития Мариуполя будет утвержден в течение месяца, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В течение месяца мы основные параметры мастер-плана (развития Мариуполя) утвердим и уже будем его опубличивать", — сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что "важно как можно быстрее запустить предприятия, чтобы люди как можно быстрее получили работу".

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что, помимо Мариуполя, будет проведена оценка перспектив развития и других освобожденных территорий.

"Мы также в штабном режиме оценим каждую (освобожденную — ред.) территорию, какая ее перспектива, сколько там жителей, сколько на сегодняшний день требуется на ремонт, на восстановление и сколько средств (нужно) на запуск предприятий. Очень важно запустить как можно быстрее предприятия на этих территориях, чтобы как можно быстрее люди получили работу", — отметил Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих ВСУ и боевиков нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.