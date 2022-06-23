МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") подтверждает план производства на 2022 год в 1,7 миллиона унций (53 тонны) золотого эквивалента, все предприятия компании в России и Казахстане работают в штатном режиме, сообщает компания. Стоимость золота падает на комментариях главы ФРС США

Чистый долг компании на 1 июня 2022 года увеличился до 2,3 миллиарда долларов с 2 миллиардов на 31 марта 2022 года в основном за счет большого роста оборотного капитала и ускоренных закупок, 74% долга номинировано в долларах США.

Объем денежных средств на счетах компании составляет около 300 миллионов долларов, размещенных в финансовых учреждениях, не подпадающих под санкции. Помимо этого, Polymetal имеет неиспользованные кредитные линии на 400 миллионов долларов от банков не под санкциями. В совокупности это покрывает ожидаемые выплаты по долгу в следующие 6 месяцев, сообщили в компании.

В настоящий момент Polymetal использует долларовые кредиты с более низкими процентными ставками (ниже ключевой ставки ЦБ в 9,5%) для финансирования краткосрочных потребностей в оборотном капитале. Недавно группа открыла новые возобновляемые кредитные линии на 200 миллионов долларов и планирует подписать дополнительное соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии на 300 миллионов в июне.

"Продажи золотых слитков и концентрата с российских предприятий на различные азиатские рынки вернулись в обычный режим после значительного снижения в апрелe-мае, связанного с карантинными ограничениями. В настоящий момент Polymetal не продает свою продукцию Центральному банку РФ или его аффилированным лицам", — отмечается в сообщении.

Компания также продолжает накапливать запасы серебряных слитков ввиду отсутствия надежных каналов экспорта и возможностей сбыта на внутреннем рынке. Идут переговоры о поставках с международными коммерческими и промышленными структурами. Ожидается, что в 2022 году доля серебряных слитков в структуре реализации составит менее 5%.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане. В 2021 году компания увеличила производство золота на 1% — до 1,422 млн унций (44,2 тонны), серебра — на 8% до 20,4 млн унций (634,5 тонны).