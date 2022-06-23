АНКАРА, 23 июн — ПРАЙМ. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о необходимости конкретных действий по зерновой проблеме в этом месяце. В США рассказали про оптимальный экспорт зерна

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.

"Необходимо принятие конкретных действий в этом месяце для решения этой проблемы, решение ситуации запаздывает", — сказала Трасс на совместной с главой МИД Турции пресс-конференции в четверг в Анкаре.

По ее словам, в случае отсутствия решения этой проблемы ожидается глобальный продовольственный кризис.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.