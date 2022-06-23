МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе считает, что западные страны просчитались в своих прогнозах относительно влияния санкций на Россию, в итоге получили рост недовольства в своих странах из-за ухудшения экономического положения. В Иране заявили, что вместе с Россией будут действовать против санкций

По словам Орджоникидзе, Запад не учел, что современный мир стал более взаимозависимым. Введение санкций приводит к тому, что страдает и "продавец", и "покупатель".

"Так что ситуация будет зависеть от социальной обстановки и конкретно кризиса, который они сами устроили в Европе в связи с необдуманными действиями в отношении России, это касается и эмбарго, так сказать, нефти и газа, их бесконечных санкций и рестрикций", — отметил эксперт, добавив, что любые проблемы у европейцев могут вызвать "брожения внутриполитического характера".