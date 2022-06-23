МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Иностранным инвесторам нет смысла пытаться через суд объявить дефолт по внешним долгам России, которая готова обслуживать все свои обязательства, держатели облигаций могут прийти и забрать свои деньги сразу, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Силуанов назвал переход на выплаты по евробондам в рублях форс-мажором

"С практической точки зрения, для инвестора нет смысла инициировать длительные и дорогостоящие судебные разбирательства с заемщиком, который готов обслуживать свой долг и в ситуации, когда ему — инвестору — запрещено получать причитающиеся ему выплаты", — заявил Силуанов.

"Представим гипотетическую ситуацию, что все-таки состоялся суд, вынесено решение, инвестору разрешили получить выплаты. Он все равно придет к нам и получит то, что мы ему уже зарезервировали для выплат. Поэтому мы и говорим, что вот твои деньги, приходи и забирай их сразу. Это гораздо более рационально с точки зрения всех сторон. В том числе и американских властей, которые бьют по своим инвесторам и своим налогам", — добавил российский министр.

Минфин РФ в четверг осуществил выплаты купонов по двум выпускам евробондов России, применив новый порядок осуществления платежей в рублях, который накануне был утвержден указом президента РФ. По этому порядку иностранные инвесторы смогут получать выплаты по евробондам РФ на рублевые счета, открытые в российских банках, конвертировать эти средства в валюту и без ограничений со стороны российских властей вывести за рубеж, предоставив письменный отказ от всех возможных будущих претензий.

При этом Силуанов напомнил, что формально объявлять о наступлении дефолта можно только после вступления в силу решения суда соответствующей юрисдикции об удовлетворении искового требования держателя еврооблигаций. "Но с обращениями в суд не все так однозначно, поскольку ни в одном из проспектов эмиссии мы не отказались от суверенного иммунитета. Это значит, что даже при подаче иска у иностранного суда не будет юрисдикции для рассмотрения его по существу", — отметил Силуанов.

Силуанов признал также, что комитет по определению кредитных событий при Международной ассоциации свопов и деривативов 1 июня уже признал "событие неплатежа" по долларовым еврооблигациям Минфина РФ из-за невыплаты "дополнительных" процентов на 1,9 миллиона долларов. Однако министр подчеркнул, что данное решение никак не влияет на отношения России с ее кредиторами — оно имеет значение только для участников рынка кредитных дефолтных свопов (CDS), то есть производных финансовых инструментов на российские еврооблигации.

"Такое решение с правовой точки зрения может лишь повлечь необходимость осуществления выплат той или иной стороной своп-сделки, но не является событием дефолта в контексте отношений между эмитентом и держателями еврооблигаций. На отношения Российской Федерации со своими кредиторами это никак не влияет", — сказал он.