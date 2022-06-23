МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 июня, снизилось на 2 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 229 тысяч, сообщило министерство труда страны. Аналитики ожидают уменьшения запасов нефти в США за неделю

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до 227 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели в 229 тысяч, который был пересмотрен до 231 тысячи.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 4,5 тысячи — до 223,5 тысячи с пересмотренного уровня предыдущей недели в 219 тысяч. Первоначальный показатель составлял 218,5 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 июня, выросло на 5 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,315 миллиона человек. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,31 миллиона с 1,312 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.