ПЕКИН, 23 июн — ПРАЙМ. Китайский лидер Си Цзиньпин призвал страны-участницы на саммите БРИКС бороться с односторонними санкциями. Он также призвал международное сообщество отказаться от менталитета холодной войны. Путин: транснациональные вызовы и угрозы требуют совместных ответов

По его словам, нужно "выступать за честность и справедливость, способствовать тому, чтобы международное сообщество было по-настоящему многосторонним", следует "защищать международный порядок, ядром которого является ООН и международное право", а также "отказаться от менталитета холодной войны и противостояния блоков".

Он призвал страны БРИКС выступать против односторонних санкций, а также их злоупотребления.

"Таким образом, большая семья "сообщества единой судьбы человечества" опередит небольшую группу гегемонов", — добавил Си Цзиньпин.

Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите принимают участие главы стран объединения — президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует саммитом глава КНР Си Цзиньпин.