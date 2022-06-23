МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев считает, что "Алроса" сократит потери, если перейдет на рубли и рупии в торговых расчетах за алмазы. В "Алросе" готовы обсуждать вопрос господдержки компании

По словам эксперта, практически вся мировая огранка алмазов производится в Индии. Если компания перейдет на расчеты в рупиях и рублях, ее потери не будут очень большими. Кроме того, их компенсирует рост цен на алмазы и бриллианты.

Калачев отметил, что в 2021 году более 36% выручки "Алросы" приходилось на продажи в Бельгии, поскольку в именно Антверпене находится крупнейший алмазный хаб. "Еще по 20% выручки "Алросы" в прошлом году пришлось на ОАЭ и на Индию. Обе эти страны к санкциям не присоединились, однако, есть трудности с расчетами в долларах и евро. Если компании удастся решить эту проблему и перейти на расчеты в национальных валютах, то все будет не так плохо", — подчеркнул аналитик.

Кроме того, комментируя готовность Министерства финансов России купить алмазы "Алросы" в Гохран, он сказал, что это эффективное, но крайнее средство поддержки компании, которое позволило бы "Алросе" не снижать добычу в условиях сокращения экспортных продаж.