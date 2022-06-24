МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в пятницу официальным данным, в мае по сравнению с апрелем розничные продажи в Великобритании сократились на 0,5%. Данные, показавшие роста продаж в апреле, были существенно пересмотрены в сторону понижения. Банк Англии выведет из обращения 20- и 50-фунтовые купюры в октябре

Опрошенные Reuters экономисты ожидали сокращения продаж в мае на 0,7%.

По пересмотренным данным Национального бюро статистики (ONS), в апреле по сравнению с мартом продажи выросли на 0,4%, а не на 1,4%, как считалось раньше.

"Сокращение в мае было обусловлено меньшим объемом продаж продовольственных товаров", — сказали в ONS.

"Судя по информации от супермаркетов, покупатели меньше тратили на покупки продовольствия из-за роста стоимости жизни", — добавили в бюро.