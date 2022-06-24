БРЮССЕЛЬ, 24 июн — ПРАЙМ. Риск рецессии в еврозоне существует, однако сейчас ситуация выглядит больше как снижение темпов роста экономики, сказал журналистам глава совета министров финансов еврозоны (Еврогруппы) Паскаль Донохью, его заявление транслировалось на сайте Еврокомиссии. Годовая инфляция в еврозоне по итогам мая ускорилась до рекордных значений

"Во всех экономических прогнозах, которые были сделаны в последние несколько месяцев, мы признали существование риска рецессии. Однако то, что мы видим сейчас — это более низкий рост, нежели материализация рецессии", — сказал он.

В среду швейцарский институт экономики KOF дал прогноз о том, что экономики США и еврозоны могут вступить в рецессию (то есть показать отрицательную динамику в течение двух кварталов подряд) в следующем году.