БРЮССЕЛЬ, 24 июн — ПРАЙМ. Риск рецессии в еврозоне существует, однако сейчас ситуация выглядит больше как снижение темпов роста экономики, сказал журналистам глава совета министров финансов еврозоны (Еврогруппы) Паскаль Донохью, его заявление транслировалось на сайте Еврокомиссии.
"Во всех экономических прогнозах, которые были сделаны в последние несколько месяцев, мы признали существование риска рецессии. Однако то, что мы видим сейчас — это более низкий рост, нежели материализация рецессии", — сказал он.
В среду швейцарский институт экономики KOF дал прогноз о том, что экономики США и еврозоны могут вступить в рецессию (то есть показать отрицательную динамику в течение двух кварталов подряд) в следующем году.