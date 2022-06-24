БРЮССЕЛЬ, 24 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в ходе саммита ЕС в Брюсселе, что Европейский союз имеет проблемы с соблюдением антироссийских санкций. Молдавия поддержит новые антироссийские санкции Евросоюза

По его словам, все действия ЕС в отношении России по данному направлению имеют целью "разрыв военной спирали, разрушение военной машины".

Сегодня мы говорим, с одной стороны, об эффективном соблюдении положений всех шести пакетов санкций, потому что тут появляются проблемы, а также о разных новых решениях, о которых мы будем говорить в ближайшие недели, на них будем сконцентрированы", — сказал он.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.