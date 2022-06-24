МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Государственный долг Франции по состоянию на конец первого квартала 2022 года приближается к трем триллионам евро. Об этом сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee). Франция заявила о сокращении импорта российского газа

"В конце первого квартала 2022 года государственный долг… составляет 2901,8 миллиарда евро или 114,5% от ВВП", — говорится в отчете.

Как отмечается в исследовании, за этот период госдолг увеличился на 88,8 миллиарда евро по сравнению с предыдущими показателями.

Такой резкий рост был в основном вызван увеличением задолженности государственных ведомств (+64,8 миллиарда евро), а также структур социального страхования (+25,6 миллиарда евро), сообщается в отчёте.

Договор о Европейском союзе, заключенный в 1992 году, устанавливает верхнюю границу государственного долга – 60% от ВВП страны. Этот порог Франция перешла еще в 2002 году.

Экономические показатели продолжили ухудшаться с началом пандемии коронавируса, которая вызвала кризис во многих сферах экономики.