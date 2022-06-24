Эксперт заметил усиление тревожности в экономике Германии
Эксперт Вольрабе заявил, что в экономике Германии есть тревожность без признаков рецессии
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МОСКВА, 24 июня — ПРАЙМ. Тревожность в экономике Германии усиливается, но признаков рецессии пока нет, сказал в пятницу в интервью Reuters экономист института Ifo Клаус Вольрабе.
По его словам, угроза дефицита газа усиливает неопределенность, но проблемы в промышленности и розничной торговле немного ослабли. Гостиницы и рестораны надеются на успешное лето благодаря ослаблению карантинных мер, добавил экономист.