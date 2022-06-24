БАКУ, 24 июн — ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию для борьбы, а по большому счету, для войны с Россией. Молдавия поддержит новые антироссийские санкции Евросоюза

Он отметил, что в России будут реально смотреть на поведение Европейского союза и следить за теми шагами, которые он предпринимает, и как страны-кандидаты подчиняются этим требованиями или все-таки пытаются проявить свою самостоятельность.

"У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или измениться в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы выбрали", — сказал министр.

Говоря о действиях ЕС, Лавров вспомнил имевшие место исторические события.

"Знаете, когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза. Сейчас также, в том числе, и Евросоюз, вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно", — подчеркнул он.

Глава МИД также отметил, что ЕС превратился в антироссийский союз, который требует подключаться к решениям против Москвы.

"И мы обращаем внимание, как сами руководители Европейского Союза, когда они читают нотации публично либо имеющим статус кандидата, либо желающим приобрести такой статус, они в рамках этих публичных строгих нотаций и нравоучений прямо заявляют: если вы кандидат, то у вас нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе все те меры, которые Евросоюз принимает в отношении Российской Федерации", — заявил он журналистам.

По его словам, в частности, именно так европейские чиновники адресуют свои требования к Сербии. "Она является кандидатом (в ЕС —ред.), но категорически не хочет утрачивать, как все остальные, свою независимость и присоединяться к решениям, которые напрямую противоречат ее коренным интересам, в данном случае — отношениям с Российской Федерацией", — добавил глава МИД РФ.

В четверг главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны — кандидата на вступление в состав союза.

Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.