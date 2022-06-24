МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Владимир Путин заявил на заседании в формате "БРИКС плюс", что глобальная торговля погрязла в спорах, в мире расшатывается вся валютно-финансовая система, рвутся логистические цепочки. Путин заявил о готовности России поставлять энергоносители

Он также отметил, что при разрешении споров все меньше учитываются нормы принципов ВТО.

"Серьезный социально-экономический эффект особенно для развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока имеет стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары", — добавил российский лидер.