МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Владимир Путин заявил в ходе выступления на саммите БРИКС, что урожай зерна в России намечается хорошим. Путин негативно оценил текущую ситуацию в мировой торговле

"Бог даст — у нас все будет нормально. И мы от 37 миллионов тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 миллионов тонн зерна", — сказал российский лидер.