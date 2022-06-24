МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Резкое усиление инфляции — результат нескольких лет безответственной работы стран "Большой семерки", а не спецоперации России. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Путин заявил о готовности России поставлять энергоносители

По словам российского лидера, резкое усиление инфляции произошло не вчера, а стало результатом многолетней, безответственной макроэкономической политики стран G7.

Путин подчеркнул, что такая ситуация возникла не из-за специальной военной операции по защите Донбасса.