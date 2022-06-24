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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220624/837288402.html
Путин назвал инфляцию в мире результатом безответственной работы G7
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Резкое усиление инфляции — результат нескольких лет безответственной работы стран "Большой семерки", а не спецоперации России. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По... ПРАЙМ, 24.06.2022
экономика, новости, владимир путин, россия, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Резкое усиление инфляции — результат нескольких лет безответственной работы стран "Большой семерки", а не спецоперации России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По словам российского лидера, резкое усиление инфляции произошло не вчера, а стало результатом многолетней, безответственной макроэкономической политики стран G7.
Путин подчеркнул, что такая ситуация возникла не из-за специальной военной операции по защите Донбасса.