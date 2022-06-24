МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. ПУТИН ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО РФ ГОТОВА ОБЕСПЕЧИТЬ БЕСПРЕПЯТСТВЕННУЮ ПЕРЕВОЗКУ УКРАИНСКОГО ЗЕРНА, НО НЕ ХВАТАЕТ КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ КИЕВА

ПУТИН: СЕЙЧАС ИСКУССТВЕННО РАЗДУВАЕТСЯ НЕГАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ ПО УКРАИНСКОМУ ЗЕРНУ, РФ НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ЭТОМУ

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