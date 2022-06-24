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Путин подтвердил позицию России по перевозке украинского зерна
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. ПУТИН ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО РФ ГОТОВА ОБЕСПЕЧИТЬ БЕСПРЕПЯТСТВЕННУЮ ПЕРЕВОЗКУ УКРАИНСКОГО ЗЕРНА, НО НЕ ХВАТАЕТ КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ КИЕВА ПУТИН: СЕЙЧАС ИСКУССТВЕННО РАЗДУВАЕТСЯ... ПРАЙМ, 24.06.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. ПУТИН ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО РФ ГОТОВА ОБЕСПЕЧИТЬ БЕСПРЕПЯТСТВЕННУЮ ПЕРЕВОЗКУ УКРАИНСКОГО ЗЕРНА, НО НЕ ХВАТАЕТ КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ КИЕВА
ПУТИН: СЕЙЧАС ИСКУССТВЕННО РАЗДУВАЕТСЯ НЕГАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ ПО УКРАИНСКОМУ ЗЕРНУ, РФ НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ЭТОМУ
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