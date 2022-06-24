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https://1prime.ru/state_regulation/20220624/837289030.html
Лидеры Евросоюза продолжат работу над антироссийскими санкциями
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Лидеры Евросоюза договорились о продолжении работы над антироссийскими санкциями, призывают страны-кандидаты присоединиться к действующим мерам. Об этом говорится в опубликованных... ПРАЙМ, 24.06.2022
экономика, новости, ес, россия, украина, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза договорились о продолжении работы над антироссийскими санкциями, призывают страны-кандидаты присоединиться к действующим мерам. Об этом говорится в опубликованных выводах по итогам прошедшего в Брюсселе саммита.
Согласно документу, работа над санкциями против России будет продолжена. Она затронет усиление их исполнения и предотвращение обхода. Евросовет также призвал все страны присоединиться к действующим санкциям, в особенности страны-кандидаты в сообщество.
Европейские лидеры также призвали Совет ЕС в кратчайшие сроки завершить оформление решения о внесении обхода санкций в список преступлений в Евросоюзе.
Кроме того, лидеры Евросоюза поддержали дальнейшее наращивание военной помощи Украине.