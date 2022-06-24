МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза договорились о продолжении работы над антироссийскими санкциями, призывают страны-кандидаты присоединиться к действующим мерам. Об этом говорится в опубликованных выводах по итогам прошедшего в Брюсселе саммита. Польский премьер заявил о проблемах с соблюдением антироссийских санкций

Согласно документу, работа над санкциями против России будет продолжена. Она затронет усиление их исполнения и предотвращение обхода. Евросовет также призвал все страны присоединиться к действующим санкциям, в особенности страны-кандидаты в сообщество.

Европейские лидеры также призвали Совет ЕС в кратчайшие сроки завершить оформление решения о внесении обхода санкций в список преступлений в Евросоюзе.

Кроме того, лидеры Евросоюза поддержали дальнейшее наращивание военной помощи Украине.