МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Владимир Путин заявил на саммите БРИКС, что Запад цинично дестабилизирует глобальное сельскохозяйственное производство и сравнил его страны с королевой Марией-Антуанеттой. Путин назвал инфляцию в мире результатом безответственной работы G7

"По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: "Ну если у них нет хлеба, пусть едят пирожные", — отметил он.

По мнению президента, именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна.

Путин также отметил, что в России ожидается хороший урожай и страна сможет поставить 50 миллионов тонн зерна на мировые рынки. Также Путин напомнил, что РФ не препятствует и вывозу украинского зерна.