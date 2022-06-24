ХЕРСОН, 24 июн — ПРАЙМ. В налоговой службе по Херсонской области сообщили журналистам РИА Новости, что ее подразделения налоговой службы будут открыты в районных центрах региона, в их задачи будет входить прием документов на регистрацию, отчетностей и выдача свидетельств. Вокзал Херсона готовят к возобновлению работы и приему пассажиров

Собеседник агентства отметил, что отделения от кроют в четырех райцентрах, головной офис налоговой будет выполнять функции пятого райцентра.

"Херсон, Геническ, Скадовск, Каховка и Переслав – в каждом из этих населенных пунктов будут открыты подразделения налоговой службы", — сказал он.

По его словам, налоговая служба работает уже более десяти дней. За это время зарегистрировалось порядка 3,5 тысячи предпринимателей.