МИНСК, 24 июн — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва преодолеют невзгоды в экономике и выйдут на необходимый уровень сотрудничества в течение 2022-2023 годов. Участники "БРИКС плюс" выступили за установление многополярного мира

"Думаю, что в течение этого и будущего года мы выйдем на тот уровень сотрудничества и развития Беларуси и России, на котором мы должны быть. Мы преодолеем все невзгоды и препятствия, особенно в экономике", — сказал белорусский президент на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Его слова приводит агентство Белта.

"Для нас Питер является одним из основных направлений работы в Российской Федерации. Мы будем делать все для того, чтобы эту огромную российскую площадку не потерять. У нас хорошо развивается товарооборот, мы можем прибавить", — подчеркнул Лукашенко.

Он пояснил, что росту товарооборота будет способствовать и "поведение западных партнеров".

Лукашенко также заявил, что предстоящие в субботу переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным будут, как обычно, "серьезные по серьезной проблематике".

"Завтра мы с Владимиром Владимировичем, как обычно, проведем серьезные переговоры по серьезной проблематике. Но это будет завтра. И наша сегодняшняя с вами встреча абсолютно не ритуальная. У нас есть что обсудить", — сказал белорусский президент на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Его слова приводит агентство Белта.

Двадцать пятого июня также в Санкт-Петербурге состоится встреча Путина с Лукашенко, сообщали ранее в Кремле. Планируется, что стороны обсудят вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов.