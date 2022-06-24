ВАШИНГТОН, 24 июн — ПРАЙМ. Москва обеспокоена решением США установить пошлины на удобрения из РФ, эти действия приведут к росту цен на продовольствие, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Путин констатировал, что США перестали быть экспортером продовольствия

"Действия Вашингтона вызывают обеспокоенность нашей страны, заинтересованной в укреплении глобальной продовольственной безопасности. В очередной раз американские заверения в приверженности стабилизации мирового агропромышленного рынка на деле оказываются фикцией", — говорится в комментарии Антонова, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что российские химические компании "были и намерены оставаться надежными поставщиками высококачественной продукции по конкурентным ценам". "Знаем, что наши удобрения весьма востребованы фермерами в США", — подчеркнул посол.

"Напрашиваются параллели с антироссийскими санкциями. Западные страны пытаются убедить международное сообщество, что ограничения не распространяются на наш сельскохозяйственный экспорт. В то же время предпринимают шаги, которые, как минимум, приводят к дальнейшему росту цен. В итоге страдают население и бизнес, в том числе и американский", — заявил Антонов.