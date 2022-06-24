ВАШИНГТОН, 24 июн — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что эффект от антироссийских санкций проявится в повседневной жизни.

"Санкции уже имеют драматический эффект на экономику РФ и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру", — сказал Блинкен журналистам.

По словам Блинкена, антироссийские санкции будут "кусаться сильнее и сильнее".

"Люди России будут чувствовать это в ежедневной жизни", — подчеркнул госсекретарь.

Блинкен при этом отметил, что хотел бы, чтобы последствия санкций не причиняли страданий в России и чтобы народ страны не ощущал их на себе.

Страны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.