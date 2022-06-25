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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220625/837294125.html
Глава минфина Украины рассказал о новой финансовой помощи от Германии
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев получит от Германии грант в размере 1 миллиарда евро на "приоритетные расходы". "Вчера подписал соглашение с... ПРАЙМ, 25.06.2022
экономика, новости, украина, германия, финансовая помощь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев получит от Германии грант в размере 1 миллиарда евро на "приоритетные расходы".
"Вчера подписал соглашение с правительством Германии о получении грантового финансирования", — написал Марченко на своей странице в Facebook* (запрещенная в РФ соцсеть).
* Соцсеть, признанная в России экстремистской