МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев получит от Германии грант в размере 1 миллиарда евро на "приоритетные расходы". Шольц назвал решение Евросоюза по Украине и Молдавии "большим прогрессом"

"Вчера подписал соглашение с правительством Германии о получении грантового финансирования", — написал Марченко на своей странице в Facebook* (запрещенная в РФ соцсеть).

* Соцсеть, признанная в России экстремистской