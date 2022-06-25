МИНСК, 25 июн — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил в субботу близкий к пресс-службе главы белорусского государства telegram-канал "Пул Первого". Мимо санкций. Как и кого Россия теснит на нефтяных рынках

"Первый (Лукашенко — ред.) прибыл на переговоры", — говорится в сообщении.

Встреча с Путиным должна пройти в Константиновском дворце.

Планируется, что лидеры двух стран обсудят развитие отношений двух стран и интеграционные процессы.