С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — ПРАЙМ. Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко проводят переговоры в Санкт-Петербурге. Они обсуждают ситуацию с удобрениями и поставками их на мировой рынок. Посол России в США: действия американцев ведут к росту цен на удобрения

Встреча проходит в Константиновском дворце. Ранее президент Белоруссии прибыл в Тверскую область и находился в четверг с Путиным в резиденции в Завидово.

Российский лидер отметил, что РФ и Белоруссия являются крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок.

"И я хотел бы с Вами на этот счет поговорить в плане удовлетворения потребностей мирового рынка", — сказал он.

Кадры встречи опубликовал журналист Павел Зарубин в фрагменте программы "Москва. Кремль. Путин" в своем Telegram-канале.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика начинает грузить минеральные удобрения в порту в Ленинградской области.

"Мы уже потихоньку начинаем там грузить минеральные удобрения. Думаю, там будет самый мощный порт, даже, может быть, нам его не хватит. Но, как мы договорились, там будет видно, если надо будет расширяться", — сказал Лукашенко на встрече в российским президентом Владимиром Путиным.

Лукашенко рассказал, что в рамках его визита в Санкт-Петербург смог осмотреть место в Бронке, где планируется построить белорусский порт. Он подчеркнул, что Белоруссию полностью устраивает то место, где Россия предложила реализовать проект.