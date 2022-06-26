МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Кабмин сообщил на своем сайте, что размер резервного фонд правительства РФ вырос на 1,6 миллиарда рублей за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета на 1 января 2022 года, сообщается на сайте кабмина. Международные резервы России на 17 июня составили 582,3 миллиарда долларов

"Распоряжение об этом подписано. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильного развития экономики в условиях внешних ограничений", — сказано в сообщении.

Отмечается, что резервный фонд правительства РФ необходим для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, которые не предусматриваются законом о федеральном бюджете на год.

"В 2022 году в рамках мер, направленных на обеспечение стабильности экономики и рынка труда в условиях западных санкций, средства из резервного фонда выделялись на переобучение безработных, поддержку IT-отрасли, предоставление льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги", — добавляется в сообщении.